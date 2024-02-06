شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 6-2-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 6-2-2024.



إيقاف تداول 15 سهمًاأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، وسماد مصر (ايجيفرت)، وأم بي للهندسة، والعبوات الطبية، والتعمير والاستشارات الهندسية، واكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، وكونتكت المالية القابضة، وليسيكو مصر، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وبنك البركة مصر، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وإعمار مصر للتنمية، والتوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس.





البورصة تخسر 55 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 7.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 33 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.945 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 7.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 204.8 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.49% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.45%، والعرب على 5.06%، واستحوذت المؤسسات على 28.27% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.72%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 7.4 مليون جنيه، 38 مليون جنيه، 280.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 248.1 مليون جنيه، 11.8 مليون جنيه، 66.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 27270 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 33657 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 11610 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 6759 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 9486 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 2.88% ليغلق عند مستوى 6550 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 1471 نقطة.

وصعدت أسهم 59 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 106 شركات، ولم تتغير مستويات 40 شركة.





وضمت الأسهم المرتفعة:- الصناعات الهندسية المعمارية لإنشاء والتعمير-ايكون بسعر إغلاق 16.920 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- مجموعة طلعت مصطفى القابضة بسعر إغلاق 44.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.93%.

- إعمار مصر للتنمية بسعر إغلاق 6.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.76%.

- كونتكت المالية القابضة بسعر إغلاق 4.340 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.28%.

- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 47.810 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.01%.





وضمت الأسهم المتراجعة:- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 2.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.07%.

- التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس بسعر إغلاق 5.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10%.

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 51 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.67%.

- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر إغلاق 4.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.30%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحى بسعر إغلاق 20.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.88%.