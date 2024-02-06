شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تسجيل أدنى مستوياته.. الذهب يتعافى مع تراجع الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الاحتياطي الفيدرالي

الدمام - شريف احمد - ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء بعد تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة، وذلك مع ترقب المتداولين تصريحات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع لقياس الوتيرة المحتملة لتخفيضات أسعار الفائدة هذا العام.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 2036.38 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1624 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أدنى مستوياته منذ 25 يناير في الجلسة السابقة.وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 2052.80 دولار للأوقية، وتراجع الدولار 0.2% كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.ويترقب المستثمرون تعليقات مجموعة من المتحدثين باسم مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم الثلاثاء، وعلى مدى بقية هذا الأسبوع للحصول على مزيد من الدلائل حول توقيت خفض أسعار الفائدة.وبعد بيانات قوية للوظائف في الأسبوع الماضي، قلص المتداولون رهاناتهم بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية في مارس.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 22.45 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.5% إلى 953.04 دولار والبلاتين 0.4% إلى 900.12 دولار.