شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا ترتفع بفضل أرباح شركات الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعدت الأسهم الأوروبية اليوم، بفضل مكاسب أسهم شركات الطاقة العملاقة بعد أرباح وفيرة من شركة بي.بي وارتفاع أسعار النفط الخام.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 مرتفعاً 0.7% مع تصدر أسهم الطاقة المكاسب، وصعد مؤشر الطاقة 2.1 % . شركات التعدين وارتفعت أسهم شركات التعدين المنكشفة على الصين 1.4% وسط تجدد المحادثات حول الدعم الذي تتلقاه من السلطات الصينية.

كما صعدت أسهم قطاع التصنيع 1.4%، وحقق المؤشر داكس الألماني ارتفاعاً قياسياً جديداً، إذ أنهى تداولاته بزيادة بلغت 0.8 %, مدعوماً بقفزة بنسبة 3.2% لسهم سيمنس إنرجي.