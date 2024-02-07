شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات وول ستريت تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تعاملات أمس الثلاثاء على ارتفاع.

وأغلق مؤشر "داو جونز" الصناعي مرتفعًا بنسبة 0.35% مايعادل 141 نقطة عند 38521 نقطة.

كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX) بنحو 0.25% بما يعادل 11 نقطة عند 4954 نقطة.

فيما أنهى مؤشر "ناسداك" التعاملات دون تغيير عند 15609 نقاط. أسعار النفط والذهب وفي سوق النفط، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل بنسبة 0.75% ما يعادل 60 سنتًا عند 78.59 دولار للبرميل، بعد أن لامست خلال التداولات 77.65 دولار.

فيما زاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.75% أو 53 سنتًا إلى 73.31 دولار للبرميل، بعد انخفاض في وقت سابق إلى 72.38 دولار.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.4% أو 8.5 دولارات عند 2051.4 دولار للأونصة.