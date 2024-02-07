شكرا لقرائتكم خبر عن 95 مليار ريال الصادرات السلعية السعودية في نوفمبر 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الصادرات غير البترولية

قيمة الواردات

صادرات السعودية إلى الصين

أهم خمسة منافذ جمركية للواردات

الدمام - شريف احمد - انخفضت الصادرات السلعية بنسبة 15.6% فى شهر نوفمبر الماضي، بالمقارنة مع الشهر المماثل من 2022م إذ بلغت قيمتها 95.0 مليار ريال منخفضة عن 112.6 مليار ريال.وأرجعت هيئة الإحصاء الانخفاض إلى تراجع الصادرات البترولية بمقدار 17.5 مليار ريال وبنسبة 19.4 إذ بلغت قيمتها 72.4 مليار ريال مقابل 89.8 مليار ريال فى نوفمبر 2022م.وانخفضت حصة الصادرات البترولية من إجمالى الصادرات السلعية من 79.8% في شهر نوفمبر 2022م إلى 76.2% في شهر نوفمبر 2023م. فيما انخفضت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 8.9 % بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2023م وبمقدار 9.3 مليار ريال.سجلت الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير انخفاضاً نسبته 0.7% بالمقارنة مع شهر نوفمبر 2022م، حيث سجلت 22.6 مليار ريال مقابل 22.8 مليار ريال.وانخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية (لا) تشمل إعادة التصدير بنسبة 5.5 % فيما ارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 21.8% بالمقارنة مع الشهر المماثل من العام السابق.وارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية تشمل إعادة التصدير بمقدار 0.6 مليار ريال وبنسبة 2.5 بالمقارنة مع شهر أكتوبر2023م.من جانب آخر ارتفعت الواردات في شهر نوفمبر 2023م بنسبة 3.7 وبمقدار 2.4 مليار ريال؛ حيث بلغت قيمتها 67.1 مليار ريال مقابل 64.8 مليار ريال في شهر نوفمبر 2022م.وانخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق أكتوبر 2023م بمقدار 6.8 مليار ريال وبنسبة 9.1%.وتعد "اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما من أهم سلع الصادرات غير البترولية وشكلت 24.9% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وقد انخفضت عن شهر نوفمبر 2022م بنسبة 0.7% وبمقدار 0.04 مليار ريال.وجاءت "معدات النقل وأجزاؤها" (تمثل %9.5 من إجمالي الصادرات غير البترولية) في المرتبة الثانية، والتي ارتفعت بنسبة 77.6% بمقدار 0.9 مليار ريال عن شهر نوفمبر 2022م.في المقابل كانت أهم السلع المستوردة "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" والتي تشكل %25.0% من إجمالي الواردات، ثم "معدات النقل وأجزاؤها" وهي تشكل 16.1% من إجمالى الواردات.انخفضت نسبة الصادرات غير البترولية تشمل إعادة التصدير إلى الواردات في شهر نوفمبر 2023م، حيث بلغت 33.6% مقابل 35.1% في شهر نوفمبر 2022م وذلك نتيجة للانخفاض في الصادرات غير البترولية، حيث بلغت 0.7%، والارتفاع في الوارداتوالذي بلغ 3.7%.وبلغت قيمة صادرات المملكة إلى الصين 16.1 مليار رس (17.0% من إجمالي الصادرات) في شهر نوفمبر 2023 مما يجعلها الوجهة الرئيسة للصادرات.وجاءت اليابان والهند، في المرتبة الثانية والثالثة بقيمة 10.5 مليار ريال 11.00% من إجمالي الصادرات)، و10.3 مليار ريال (%10.8 من إجمالي الصادرات على التوالي).وكانت كلّ من كوريا الجنوبيةوالإمارات العربية المتحدة، وبولندا والولايات المتحدة الأمريكية، والبحرين، وماليزيا، وسنغافورة، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها.وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر 64.8 مليار ريال وهو ما يمثل نسبة 68.3% من إجمالي الصادرات.وكانت قيمة الواردات من الصين 16.7 مليار ريال (24.9%) من إجمالي الواردات) في شهر نوفمبر 2023م، مما يجعل هذه الدولة تحتل المرتبة الأولى لواردات المملكة.وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة، في المرتبة الثانية والثالثة، بقيمة 5.6 مليار ريال (%8.4 من إجمالي الواردات)، و 4.6 مليار ريال (6.8% من إجمالي الواردات)، على التوالي.وكانت كل من الهند وألمانيا واليابان وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وكوريا الجنوبية، ومصر، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر 43.0 مليار ريال وهو ما يمثل نسبة 64.0% من إجمالي الواردات.يعد ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة بقيمة قدرها 18.3 مليار ريال أي ما يعادل 27.3% من إجمالي الواردات في شهر نوفمبر 2023م، تليها المنافذ الرئيسة الأخرى وهي: ميناء الملك عبد العزيز بالدمامبنسبة 19.5 ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 14.9، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 6.0 ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بنسبة 5.9%.وشكلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 73.5% من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.