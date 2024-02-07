شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء السعودية»: انتهاء طرح صكوك بقيمة 2.2 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للكهرباء انتهاء طرحها شريحة صكوك دولية مقومة بالدولار، بأجل استحقاق 5 سنوات (الشريحة الأولى) وشريحة صكوك بأجل استحقاق 10 سنوات (الشريحة الثانية) بقيمة إجمالية بلغت 2.2 مليار دولار.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة الطرح للشريحة الأولى: 800 مليون دولار، فيما تبلغ قيمة الطرح للشريحة الثانية: 1,400 مليون دولار.

وأضافت أن العدد الإجمالي للصكوك في الشريحة الأولى: 4,000 صك، فيما تبلغ الشريحة الثانية: 7,000 صك.

وبلغت القيمة الاسمية للصك 200,000 دولار، بينما يبلغ عائد الصك، للشريحة الأولى: عائد سنوي ثابت بمعدل 4.942%، والشريحة الثانية: عائد سنوي ثابت بمعدل5.194%.

وتبلغ مدة استحقاق الصك، في الشريحة الأولى: 5 سنوات، والشريحة الثانية: 10 سنوات.

ومن الممكن أن تسترد الصكوك قبل تاريخ استحقاقها وذلك في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك.