شكرا لقرائتكم خبر عن 6 بنود على طاولة عمومية «سدافكو».. 28 فبراير والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها في تمام الساعة (السادسة والنصف) من مساء يوم الأربعاء 28-02-2024م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن جدول أعمال الجمعية، يتضمن: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 01-04-2024م ومدتها أربع سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 31-03-2028م.
وأضافت أن الجدول يتضمن: التصويت على تمديد المدة الزمنية القصوى التي يجوز خلالها للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة والبالغة (500,250) ألف سهم كأسهم خزينة، الموافق عليها سابقاً في قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة الصادر بتاريخ 11-04-1440هـ (الموافق 18 ديسمبر 2018م) لمدة 5 سنوات إضافية تبداً من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة المتبعة.
ويشمل الجدول: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، والتصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
ويتضمن جدول الأعمال: التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، والتصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدراة ولجانه والإدارة التنفيذية.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن جدول أعمال الجمعية، يتضمن: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 01-04-2024م ومدتها أربع سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 31-03-2028م.
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ويشمل الجدول: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، والتصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
ويتضمن جدول الأعمال: التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، والتصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدراة ولجانه والإدارة التنفيذية.