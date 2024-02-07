سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 7-2-2024

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء، الموافق 7-2-2024، بحسب شاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

لم يشهد سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي أي تغيير، ليسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في ميد بنك إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري، 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار اليوم الأربعاء مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع كما هو.

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي، وفقا موقعه الإلكتروني الرسمي، مقابل الجنيه المصري عند مستوى 30.82 للشراء، و30.95 للبيع.

وشهد سعر الدولار الأمريكي في بنك التنمية الصناعية استقراراً عند مستوى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

لا يزال سعر الدولار الأمريكي اليوم، مقابل نظيره في مصر، في فروع بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع

وتوقف سعر الدولار الأمريكي، في بنك البركة عند مستوى 30.82 للشراء، و30.95 للبيع.

استقر سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري عند مستوى 30.82 للشراء، و30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم، مقابل الجنيه المصري، في فروع بنك القاهرة 30.95 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

ثبت سعر الدولار الأمريكي في بنك الاستثمار العربي، ليسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء في الفروع العاملة في بنك قطر الوطني الأهلي عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

ولم يجتاح سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري أي تغيير في فروع بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع.