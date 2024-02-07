شكرا لقرائتكم خبر عن «تبوك الزراعية» توقع عقدا مع «وفرة» بقيمة 16.1 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية