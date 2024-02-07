شكرا لقرائتكم خبر عن «تبوك الزراعية» توقع عقدا مع «وفرة» بقيمة 16.1 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة تبوك للتنمية الزراعية عقداً مع شركة "وفرة للصناعة والتنمية" لغرض بيع تبوك الزراعية منتجها من البطاطس التصنيعية لشركة وفرة؛ علما بأن شركة تبوك للتنمية الزراعية من الشركات الوطنية السعودية المتخصصة في زراعة وإنتاج البطاطس التصنيعية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، تبلغ قيمة الصفقة 16.120 مليون ريال، فيما وافق الطرفان على أن تقوم شركة تبوك لتنمية الزراعية بتزويد شركة وفرة للصناعة والتنمية بكميات من منتجها من البطاطس التصنيعية حسب جدول التوريد المتفق عليه في العقد. وسيكون هذا العقد استكمالاً للتعامل بين الشركتين في مجالات متعددة.
ويدخل هـذا العقد حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه من الطـــرفين ويكون نافذا حتى تاريخ 31/03/2025.
ومن المتوقع أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على النتائج المالية للشركة للربع الرابع من عام 2024 والربع الأول من عام 2025م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، تبلغ قيمة الصفقة 16.120 مليون ريال، فيما وافق الطرفان على أن تقوم شركة تبوك لتنمية الزراعية بتزويد شركة وفرة للصناعة والتنمية بكميات من منتجها من البطاطس التصنيعية حسب جدول التوريد المتفق عليه في العقد. وسيكون هذا العقد استكمالاً للتعامل بين الشركتين في مجالات متعددة.
ويدخل هـذا العقد حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه من الطـــرفين ويكون نافذا حتى تاريخ 31/03/2025.
ومن المتوقع أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على النتائج المالية للشركة للربع الرابع من عام 2024 والربع الأول من عام 2025م.