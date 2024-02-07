شكرا لقرائتكم خبر عن بقيمة 2.67 مليار ريال.. تغطية اكتتاب «أفالون فارما» بـ54.27 مرة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت مجموعة الدخيل المالية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب للطرح العام الأولي لشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية "أفالون فارما" في السوق الرئيسية إتمام عملية الطرح لشريحة المستثمرين الأفراد بنجاح، إذ اكتتب المستثمرون الأفراد بكامل الأسهم المخصصة لهم.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، بدأت فترة الطرح على المستثمرين الأفراد يوم الثلاثاء 30 يناير الماضي، وانتهت يوم الخميس 1 فبراير الحالي.
بلغ سعر الطرح 82 ريال سعودي للسهم الواحد، فيما بلغ عدد الأسهم المطروحة لشريحة المستثمرين الأفراد 600,000 سهم تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام.
وأفادت الشركة بأن عدد طلبات الاكتتاب المقدمة من قبل المكتتبين الرئيسيين: 284,739 طلب، بينما بلغ إجمالي عدد المكتتبين الأفراد (المكتتبين الرئيسيين والتابعين): 807,461 مكتتب.
ونوهت بتغطية الاكتتاب من قبل المكتتبين الأفراد: 54.27 مرة، فيما بلغ إجمالي عدد الأسهم المكتتب بها من قبل المكتتبين الأفراد: 32,563,640 سهم
وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المكتتب بها من قبل المكتتبين الأفراد: 2,670,218,480 ريال.
ونوهت بتخصيص سهمين كحد أدنى لكل طلب من الطلبات المقدمة من قبل المكتتبين الرئيسيين، وتخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي، أي بنسبة تخصيص بحوالي 0.095% من إجمالي عدد الأسهم المتبقية بحسب طلب كل مكتتب رئيسي.
وستستكمل مجموعة الدخيل المالية الإجراءات اللازمة مع شركة تداول السعودية "تداول السعودية" ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، بدأت فترة الطرح على المستثمرين الأفراد يوم الثلاثاء 30 يناير الماضي، وانتهت يوم الخميس 1 فبراير الحالي.
تفاصيل تغطية المستثمرين الأفراد
بلغ سعر الطرح 82 ريال سعودي للسهم الواحد، فيما بلغ عدد الأسهم المطروحة لشريحة المستثمرين الأفراد 600,000 سهم تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام.
وأفادت الشركة بأن عدد طلبات الاكتتاب المقدمة من قبل المكتتبين الرئيسيين: 284,739 طلب، بينما بلغ إجمالي عدد المكتتبين الأفراد (المكتتبين الرئيسيين والتابعين): 807,461 مكتتب.
ونوهت بتغطية الاكتتاب من قبل المكتتبين الأفراد: 54.27 مرة، فيما بلغ إجمالي عدد الأسهم المكتتب بها من قبل المكتتبين الأفراد: 32,563,640 سهم
وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المكتتب بها من قبل المكتتبين الأفراد: 2,670,218,480 ريال.
ونوهت بتخصيص سهمين كحد أدنى لكل طلب من الطلبات المقدمة من قبل المكتتبين الرئيسيين، وتخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي، أي بنسبة تخصيص بحوالي 0.095% من إجمالي عدد الأسهم المتبقية بحسب طلب كل مكتتب رئيسي.
وستستكمل مجموعة الدخيل المالية الإجراءات اللازمة مع شركة تداول السعودية "تداول السعودية" ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية.