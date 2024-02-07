شكرا لقرائتكم خبر عن 227 مليون ريال أرباح «صافولا» في 3 أشهر.. وعدم توزيع أرباح نقدية والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعزى الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيس إلى الزيادة المسجلة في اجمالي الربح في قطاعات تصنيع الأغذية، والتجزئة، والأغذية المجمدة، وارتفاع حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة، وانخفاض المصاريف التشغيلية.

أخبار متعلقة بقيمة 2.67 مليار ريال.. تغطية اكتتاب «أفالون فارما» بـ54.27 مرة «المطاحن الحديثة» تعتزم طرح 30% من أسهمهما في السوق الرئيسية ارتفاع صافي الأرباح جاء الارتفاع في صافي الأرباح على الرغم من: ارتفاع صافي تكلفة التمويل، وارتفاع مصروفات الزكاة وضريبة الدخل، وتسجيل المجموعة خلال الربع الرابع من العام 2022م لربح رأسمالي قدره 41.8 مليون ريال متحقق من بيع حصة المجموعة في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية.

وسجلت المجموعة صافي ربح بلغ 227 مليون ريال خلال الربع الرابع من العام 2023م مقارنة بصافي الربح المحقق في الربع السابق المنتهي في 30 سبتمبر 2023م والبالغ قدره 147 مليون ريال أي بارتفاع بلغت نسبته 54%.

ويعزى الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيس إلى: الارتفاع في إجمالي الربح المحقق في قطاعات تصنيع الأغذية، والتجزئة، والأغذية المجمدة، وارتفاع حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة.

وعكست الخسارة الناتجة عن الانخفاض في القيمة (بالصافي) لبعض الأصول غير المتداولة بشكل رئيسي في قطاعي تصنيع الأغذية، والتجزئة بمبلغ قدره 111.9 مليون ريال وذلك خلال الربع الرابع من عام 2023م.

وتضمنت الأسباب: انخفاض مصروفات الزكاة وضريبة الدخل.

وجاء الارتفاع في صافي الربح على الرغم من ارتفاع المصاريف التشغيلية، وارتفاع صافي تكلفة التمويل.

وسجلت المجموعة صافي ربح لفترة الاثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بلغ 899 مليون ريال مقابل صافي ربح قدره 743 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق وذلك بارتفاع بلغت نسبته21%.

وتعزى الزيادة في صافي الربح بشكل رئيس إلى الارتفاع في إجمالي الربح المسجل في قطاعات تصنيع الأغذية، والتجزئة، والأغذية المجمدة، وارتفاع حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة.

وعكست الخسارة الناتجة عن الانخفاض في القيمة (بالصافي) لبعض الأصول غير المتداولة بشكل رئيسي في قطاعي تصنيع الأغذية والتجزئة بمبلغ قدره 111.9 مليون ريال خلال العام 2023م، بينما كان عكست الخسارة الناتجة عن الانخفاض في القيمة (بالصافي) لبعض الأصول غير المتداولة بشكل رئيسي في قطاعات تصنيع الأغذية، والتجزئة، والخدمات الغذائية خلال العام 2022م بقيمة بلغت 65.2 مليون ريال.

ونوهت باسترداد رسوم جمركية بقيمة بلغت 23.3 مليون ريال من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية

وجاء الارتفاع في صافي الربح على الرغم من تسجيل أرباح رأسمالية نظير التخارج من بعض الاستثمارات / العمليات بقيمة بلغت 18.7 مليون ريال خلال العام 2023م، وهي أقل من الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التخارج من الاستثمارات خلال العام 2022م والتي بلغت 41.8 مليون ريال.

وتضمنت الأسباب: ارتفاع صافي تكلفة التمويل، وارتفاع المصاريف التشغيلية، وارتفاع مصروفات الزكاة وضريبة الدخل، وتحقيق قطاع التجزئة نقطة التعادل التشغيلي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2023م. زيادة رأس المال بقيمة 6 مليارات ريال وأعلنت مجموعة صافولا توصية مجلس إدارتها بزيادة رأس مالها بقيمة 6 مليارات ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، مما سيمكنها من تعزيز مركزها المالي ودعم محفظتها الاستثمارية المستقبلية مع سداد ديونها.

وبعد إتمام عملية طرح حقوق الأولية، تعتزم صافولا توزيع كامل حصتها البالغة 34.52% من أسهمها في شركة المراعي، الشركة الرائدة في إنتاج الأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط، على مساهمي صافولا بهدف تعظيم القيمة الاستثمارية لهم.

وقالت الشركة: إن عملية إصدار حقوق الأولوية ستمكن صافولا من تعزيز مركزها المالي ودعم محفظتها الاستثمارية المستقبلية مع سداد ديونها وتمكينها من توزيع أسهمها في شركة المراعي على مساهمي صافولا.

وستكون أحقية حقوق الأولوية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي ستعتمد زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية، وسيتم الإعلان عن تاريخ انعقادها بعد أخذ موافقة الجهات النظامية.

وتخضع توصية مجلس الإدارة لموافقة الجهات النظامية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية لمساهمي مجموعة صافولا

تعيين مستشار مالي و تقديم ملف طلب زيادة رأس المال الى الهيئة سيتم الإعلان عن تعيين مستشار مالي للطرح وعن تقديم ملف طلب زيادة رأس المال لهيئة السوق المالية لاحقاً عدم توزيع أرباح نقدية عن 2023

وأوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام 2023، فميا تعود سبب التوصية بعدم التوزيع نظراً للتوصية المتعلقة بتوزيع كامل حصة صافولا في رأسمال شركة المراعي على مساهمي صافولا والبالغة 34.52% والتي ستخضع لموافقة الجهات النظامية وموافقة الجمعية العامة للمساهمين وذلك حسب اعلان الشركة على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ 7/2/2024م. الدمام - شريف احمد - حققت مجموعة صافولا صافي ربح يقدر بنحو 227.05 مليون ريال، في الربع الرابع من 2023، مرتفعا بنسبة 140.3%، مقارنة بـ 94.47 مليون ريال في العام 2022.ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعزى الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيس إلى الزيادة المسجلة في اجمالي الربح في قطاعات تصنيع الأغذية، والتجزئة، والأغذية المجمدة، وارتفاع حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة، وانخفاض المصاريف التشغيلية.وعكست الخسارة الناتجة عن الانخفاض في القيمة (بالصافي) لبعض الأصول غير المتداولة بشكل رئيسي في قطاعي تصنيع الأغذية والتجزئة بمبلغ قدره 111.9 مليون ريال خلال الربع الرابع من العام 2023م، بينما كان عكست الخسارة الناتجة عن الانخفاض القيمة (بالصافي) لبعض الأصول غير المتداولة بشكل رئيسي في قطاعات تصنيع الأغذية، والتجزئة، والخدمات الغذائية خلال الربع الرابع من العام 2022م بقيمة بلغت 65.2 مليون ريال.جاء الارتفاع في صافي الأرباح على الرغم من: ارتفاع صافي تكلفة التمويل، وارتفاع مصروفات الزكاة وضريبة الدخل، وتسجيل المجموعة خلال الربع الرابع من العام 2022م لربح رأسمالي قدره 41.8 مليون ريال متحقق من بيع حصة المجموعة في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية.وسجلت المجموعة صافي ربح بلغ 227 مليون ريال خلال الربع الرابع من العام 2023م مقارنة بصافي الربح المحقق في الربع السابق المنتهي في 30 سبتمبر 2023م والبالغ قدره 147 مليون ريال أي بارتفاع بلغت نسبته 54%.ويعزى الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيس إلى: الارتفاع في إجمالي الربح المحقق في قطاعات تصنيع الأغذية، والتجزئة، والأغذية المجمدة، وارتفاع حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة.وعكست الخسارة الناتجة عن الانخفاض في القيمة (بالصافي) لبعض الأصول غير المتداولة بشكل رئيسي في قطاعي تصنيع الأغذية، والتجزئة بمبلغ قدره 111.9 مليون ريال وذلك خلال الربع الرابع من عام 2023م.وتضمنت الأسباب: انخفاض مصروفات الزكاة وضريبة الدخل.وجاء الارتفاع في صافي الربح على الرغم من ارتفاع المصاريف التشغيلية، وارتفاع صافي تكلفة التمويل.وسجلت المجموعة صافي ربح لفترة الاثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بلغ 899 مليون ريال مقابل صافي ربح قدره 743 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق وذلك بارتفاع بلغت نسبته21%.وتعزى الزيادة في صافي الربح بشكل رئيس إلى الارتفاع في إجمالي الربح المسجل في قطاعات تصنيع الأغذية، والتجزئة، والأغذية المجمدة، وارتفاع حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة.وعكست الخسارة الناتجة عن الانخفاض في القيمة (بالصافي) لبعض الأصول غير المتداولة بشكل رئيسي في قطاعي تصنيع الأغذية والتجزئة بمبلغ قدره 111.9 مليون ريال خلال العام 2023م، بينما كان عكست الخسارة الناتجة عن الانخفاض في القيمة (بالصافي) لبعض الأصول غير المتداولة بشكل رئيسي في قطاعات تصنيع الأغذية، والتجزئة، والخدمات الغذائية خلال العام 2022م بقيمة بلغت 65.2 مليون ريال.ونوهت باسترداد رسوم جمركية بقيمة بلغت 23.3 مليون ريال من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية وجاء الارتفاع في صافي الربح على الرغم من تسجيل أرباح رأسمالية نظير التخارج من بعض الاستثمارات / العمليات بقيمة بلغت 18.7 مليون ريال خلال العام 2023م، وهي أقل من الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التخارج من الاستثمارات خلال العام 2022م والتي بلغت 41.8 مليون ريال.وتضمنت الأسباب: ارتفاع صافي تكلفة التمويل، وارتفاع المصاريف التشغيلية، وارتفاع مصروفات الزكاة وضريبة الدخل، وتحقيق قطاع التجزئة نقطة التعادل التشغيلي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2023م.وأعلنت مجموعة صافولا توصية مجلس إدارتها بزيادة رأس مالها بقيمة 6 مليارات ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، مما سيمكنها من تعزيز مركزها المالي ودعم محفظتها الاستثمارية المستقبلية مع سداد ديونها.وبعد إتمام عملية طرح حقوق الأولية، تعتزم صافولا توزيع كامل حصتها البالغة 34.52% من أسهمها في شركة المراعي، الشركة الرائدة في إنتاج الأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط، على مساهمي صافولا بهدف تعظيم القيمة الاستثمارية لهم.وقالت الشركة: إن عملية إصدار حقوق الأولوية ستمكن صافولا من تعزيز مركزها المالي ودعم محفظتها الاستثمارية المستقبلية مع سداد ديونها وتمكينها من توزيع أسهمها في شركة المراعي على مساهمي صافولا.وستكون أحقية حقوق الأولوية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي ستعتمد زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية، وسيتم الإعلان عن تاريخ انعقادها بعد أخذ موافقة الجهات النظامية.وتخضع توصية مجلس الإدارة لموافقة الجهات النظامية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية لمساهمي مجموعة صافولاتعيين مستشار مالي و تقديم ملف طلب زيادة رأس المال الى الهيئة سيتم الإعلان عن تعيين مستشار مالي للطرح وعن تقديم ملف طلب زيادة رأس المال لهيئة السوق المالية لاحقاًوأوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام 2023، فميا تعود سبب التوصية بعدم التوزيع نظراً للتوصية المتعلقة بتوزيع كامل حصة صافولا في رأسمال شركة المراعي على مساهمي صافولا والبالغة 34.52% والتي ستخضع لموافقة الجهات النظامية وموافقة الجمعية العامة للمساهمين وذلك حسب اعلان الشركة على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ 7/2/2024م.