كوريا الجنوبية تُسجل فائضًا في الحساب الجاري خلال ديسمبر الماضي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

سجَّل البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم، فائضًا في الحساب الجاري للشهر الثامن على التوالي خلال ديسمبر الماضي.

وبلغ فائض الحساب الجاري 7.41 مليارات دولار خلال ديسمبر الماضي، بعدما بلغ 3.89 مليارات دولار، كما ارتفع فائض ميزان السلع إلى 8.04 مليارات دولار، بعدما سجل 6.88 مليارات دولار.

وارتفعت الصادرات بنسبة 5% لتصل إلى 57.61 مليار دولار، في حين انخفضت الواردات بنسبة %10.8 خلال نفس الفترة لتصل إلى 53.16 مليار دولار.