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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “صعود” أسعار النفط.. و”برنت” عند 78.97 دولار للبرميل والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض
صعدت أسعار النفط، (الأربعاء)، في ظل توقعاتٍ بأن يظل نمو إنتاج الخام الأمريكي مستقراً إلى حد كبير حتى عام 2025 مما يخفّف المخاوف من فائض المعروض.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتاً أو 0.5%، إلى 78.97 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتاً أو 0.6% إلى 73.72 دولار .
وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، قد قالت قبل ساعات، في توقعاتها للطاقة على المدى القصير، إن الإنتاج المحلي الأمريكي لن يتجاوز الرقم القياسي المسجل في ديسمبر الماضي، الذي يزيد على 13.3 مليون برميل يومياً حتى فبراير 2025.
وخفّضت إدارة معلومات الطاقة أيضاً توقعاتها لنمو إنتاج النفط المحلي في 2024 بمقدار 120 ألف برميل يومياً إلى 170 ألف برميل يومياً، وهو ما يقل بشكلٍ حاد عن زيادة الإنتاج في العام الماضي البالغة 1.02 مليون برميل يومياً.
يأتي ذلك فيما يتابع المتعاملون من كثب الوضع في الشرق الأوسط، ولا سيما مع الحراك الدائر من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة، وكذلك فيما يتعلق بالهجمات التي يشنّها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر، والتي عطلت حركة المرور عبر قناة السويس التي يمر عبرها ما يقرب من 12% من تجارة النفط العالمية.