“صعود” أسعار النفط.. و”برنت” عند 78.97 دولار للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

صعدت أسعار النفط، (الأربعاء)، في ظل توقعاتٍ بأن يظل نمو إنتاج الخام الأمريكي مستقراً إلى حد كبير حتى عام 2025 مما يخفّف المخاوف من فائض المعروض.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتاً أو 0.5%، إلى 78.97 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتاً أو 0.6% إلى 73.72 دولار .

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، قد قالت قبل ساعات، في توقعاتها للطاقة على المدى القصير، إن الإنتاج المحلي الأمريكي لن يتجاوز الرقم القياسي المسجل في ديسمبر الماضي، الذي يزيد على 13.3 مليون برميل يومياً حتى فبراير 2025.