شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء بالتعاملات الصباحية ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر مستويات 3650 جنيها للجرام وسط ارتفاع في الطلب على الذهب بمصر.

أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 4171 جنيها. عيار 21 يسجل 3650 جنيهًا. عيار 18 يسجل 3128 جنيها . عيار 14 يسجل 2433 جنيها. الجنيه الذهب 29200 جنيه.

تشهد أسعار الذهب العالمي تداولات محدودة خلال جلسة اليوم وذلك بعد الانخفاض الكبير الذي عانت منه خلال الجلستين الماضيتين، يأتي هذا في ظل قوة الدولار الأمريكي وتغير توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.

الذهب العالمي

تظل التوقعات للذهب على المدى القريب مليئة بالمخاوف المستمرة بشأن بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول، خاصة مع بدء الأسواق في تسعير احتمالية إبقاء البنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة حتى يونيو القادم، وفق جولد بيليون.

البيانات الاقتصادية القوية عن الاقتصاد الأمريكي وتصريحات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول كانت المحرك الرئيسي للأسواق لتغيير توقعاتها بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما تسبب في انخفاض الذهب بشكل حاد خلال الجلستين الماضيتين.

صرح رئيس البنك الفيدرالي في مقابلة يوم الأحد إن البنك سيظل حذرًا في النظر في أي تخفيف نقدي هذا العام، وأن مرونة الاقتصاد الأمريكي تمنحه مساحة أكبر لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

بينما صرح اثنان من مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي إن البنك ليس بحاجة إلى القلق المفرط بشأن أرقام النمو الاقتصادي والتوظيف التي جاءت أعلى من المتوقع في الآونة الأخيرة، وقد يستغرق البنك بعض الوقت قبل أن يقرر خفض أسعار الفائدة، مما يتوافق مع نظرة باول في تحديد موعد خفض أسعار الفائدة.

تسعر الأسواق الآن نسبة 83% أن يقوم البنك الفيدرالي بتثبيت الفائدة في اجتماعه القادم في مارس، بينما تتوقع بنسبة 55% أن يقوم البنك بخفض الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماعه في مايو القادم.