شكرا لقرائتكم خبر عن الشؤون البلدية تحدد اشتراطات إنشاء المباني السكنية.. و12 متطلبا للتنظيم المكاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اشتراطات إنشاء المباني السكنية، بهدف تلبية تطلعات المستفيد النهائي، وفق أفضل الممارسات الدولية ورفع مستوى جودة الحياة، وتشجيع عوامل الاستثمار، وتحسين المشهد الحضري.

وحددت الوزارة 12 متطلبا لتنظيم المكاني حيث اشترطت على المرخص له الالتزام بوثائق وأنظمة البناء والمخطط المعتمد لكل منطقة تخطيطية من استعمالات مسموحة، ونسبة البناء بالدور الأرضي والملاحق الأرضية والعلوية وارتدادات أمامية وجانبية وخلفية وعدد الأدوار وأقصى ارتفاع مسموح للمبنى، والأسوار ومعدل مواقف السيارات التي يجب توفيرها داخل حدود الموقع.

وألزمت المرخص له بالاشتراطات والمعايير التصميمية الواردة بدليل تصميم مواقف السيارات وأن تكون السلالم الخارجية ومداخل السيارات والمنحدرات ضمن حدود ملكية العقار لكافة المباني، عدا الفلل السكنية لا تتجاوز عرض الرصيف. معالجة الواجهات

أكدت الوزارة على معالجة الواجهات بما يتوافق مع الكود العمراني للمنطقة الواقع بها المبنى، وفي العمائر التي تحتوي على شقق سكنية يلزم توفير موقف إضافي للضيوف لكل خمس شقق.

وسمحت بأن يكون الدور الأرضي مواقف سيارات بالعمائر السكنية متعددة الأدوار على ان لا يقل ارتفاعه عن 2,5م، ولا يحتسب في هذه الحالة من عدد الأدوار النظامية، مع الالتزام بتشجير واجهة المواقف بنوعيات من الأشجار المحلية المعتمدة من الأمانة أو البلدية، لتحسين البيئة المحيطة والحفاظ على المظهر العام.

ومنعت الوزارة بناء اسوار للعمائر السكنية التجارية والعمائر السكنية الإدارية على الشوارع التجارية، ولا يسمح بتجاوز السور الجانبي حد نهاية المبنى جهة الشوارع التجارية، ويسمح بعمل أسوار بعد الارتداد النظامي للشارع التجاري بشرط موافقة الأمانة أو البلدية.

وألزمت المرخص له بعمل أسوار بارتفاع لا يزيد عن 3,5م على حدود الملكية جهة المجاورين بالمباني السكنية «فلل وعمائر سكنية»، ويسمح بإلغاء السور على الشوارع الرئيسية لزيادة عدد المواقف المخصصة للوحدات السكنية. حظر السواتر

حظرت عمل سواتر من أي نوع فوق الأسوار لزيادة ارتفاع السور عن المسموح به، فيما سمحت يسمح بإقامة القبو على كامل حدود الملكية للفلل الخاصة «المنفصلة، شبه المتصلة، والمتصلة» والعمائر السكنية والسكنية التجارية والسكنية الإدارية والسكن الجماعي، ويسمح بعمل مدخل/مخرج دور قبو للأراضي الواقعة على أكثر من شارع من جميع تلك الشوارع.

وبيّنت الوزارة أن حساب الارتداد المطلوب يتم من بداية حد الملكية إلى بداية حد البناء بالدور الأرضي، فيما لم تسمح باستخدام أسطح البناء في الارتدادات كتراس أو بلكونه خارجية، ولا يسمح بوضع أجهزة التكييف أو مستقبلات الأقمار الصناعية عليها.

واشترطت الوزارة ألا تزيد نسبة البناء الإجمالية في الدور الأرضي للفلل السكنية شامل الملاحق الأرضية عن 70% كحد أقصى من مساحة الأرض، و60% من مساحة الارض للعمائر السكنية أو التجارية والإدارية والسكن الجماعي. اشتراطات الأمن والسلامة

نصت اشتراطات الأمن والصحة والسلامة على لا يقل ارتفاع درابزين الشرفات والسلالم المفتوحة عن 90 سم، ويلزم أن يكون الدرابزين مصمماً بطريقة تمنع سقوط الأشياء ذات الأقطار أكثر من 10 سم.

وتضمنت على ألا ارتفاع جلسة النوافذ عن 90سم في الأدوار العلوية ويسمح أن تكون الجلسة كجزء ثابت من نفس مادة تشطيب النافذة.

وحددت الحد الأعلى لارتفاع سترة السطح هو 2م مقاساً من منسوب أعلى بلاطة السطح، والحد الأعلى لارتفاع سترة ملحق السطح 80سم.

وأكد على توفير مرمى للنفايات في المباني أكثر من 4 أدوار بحيث يكون مفتوح في كل دور، ويصل في الأرض لغرفة تجميع بها باب ذاتي الغلق يفتح على الخارج، وتطبيق ما ورد في الفصل «713» من كود البناء السعودي العام «SBC 201». أنظمة الوقاية

ألزمت الاشتراطات المنشآت بالأنظمة اللازمة للوقاية ومكافحة الحريق ومنع انتشار اللهب حسب متطلبات الكود السعودي للحماية من الحرائق «SBC 801» والباب التاسع من كود البناء السعودي العام «SBC 201»، مع تحديد جميع سبل الهروب والمسارات والمنحدرات والسلالم اللازمة.

واشترطت عمل أرضيات المناطق المكشوفة والأرصفة الخارجية بمواد مقاومة للانزلاق وبميول في اتجاه الصرف لا يقل عن 1% ولا يزيد عن 2% لتصريف الامطار ومياه الغسيل.

وشددت على تطبيق متطلبات الاستدامة والتي تتمثل في ترشيد استخدام الطاقة والمياه وإعادة استخدام المياه المعالجة واستخدام الخامات والمواد المناسبة وغير الضارة بالبيئة.

وأوجبت توفير الإضاءة والتهوية الطبيعية لكافة فراغات المبنى من خلال الفتحات المباشرة على الواجهات وعلى المناور والفتحات العلوية أو الإنارات السماوية مع الالتزام بالحد الادنى للفناء أو المنور.