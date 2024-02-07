شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينحصر في نطاق محدود مع ترقب المتعاملين لخفض الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علقت أسعار الذهب في نطاق محدود نسبيا اليوم الأربعاء، إذ يتحول تركيز المتعاملين إلى تصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تصدر خلال الأسبوع، والتي قد توفر المزيد من المؤشرات على مسار أسعار الفائدة هذا العام.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية الذي سجل 2033.02 دولار للأوقية بحلول الساعة 1030 بتوقيت جرينتش. ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 2049 دولارا للأوقية.

وقال محللون: "أتوقع أن تظل الأسعار ضمن نطاق محدود على المدى القصير. أرجح أن يحصل الذهب على دعم من استمرار الطلب القوي من بنوك مركزية، مع شراء الصين وحدها عشرة أطنان أخرى في يناير".

وأضاف "ستتابع السوق عن كثب تصريحات أعضاء اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة اليوم للحصول على أي إشارة لتصريحات مختلفة بعد صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة".

يترقب المستثمرون تصريحات مجموعة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الذين من المقرر أن يتحدثوا هذا الأسبوع. ومن المرجح أن يتحول التركيز في وقت لاحق إلى تقرير التضخم الأسبوع المقبل للحصول على مزيد من المؤشرات حول توقيت خفض أسعار الفائدة.

قال اثنان من مسؤولي المجلس أمس الثلاثاء إنه إذا كان أداء الاقتصاد الأمريكي كما هو متوقع، فقد يفتح ذلك الباب أمام خفض أسعار الفائدة. لكن المعركة ضد التضخم "لم تنته بعد".

وبددت بيانات اقتصادية أمريكية قوية وتصريحات مائلة للتشديد من رئيس المجلس جيروم باول الآمال في خفض أسعار الفائدة في مارس، ودفعت المتعاملين إلى تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة الأمريكية في مايو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.6 % إلى 22.26 دولارا للأوقية، وانخفض البلاديوم 1.6 % إلى 934.99 دولار، وهبط البلاتين 1.1 % إلى 894.10 دولار.

