شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.8%، عند 12165 نقطة، وبتداولات بلغت، 10.627 مليار ريال.

ووفقا لبيانات، تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة، نحو 306.741 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.935 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 137 شركة

ارتفعت أسهم 137 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 77، من بين 233 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الغاز، وعذيب للاتصالات، وتكوين، والسعودي الألماني الصحية، ومكة، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، سيسكو القابضة، ومجموعة صافولا، وإكسترا، وأنعام القابضة، ونادك، الأكثر انخفاضا. نمو - السوق الموازية

أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.2%، عند 25720 نقطة، وبتداولات بلغت، 23.481 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 1.229 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 49.388 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 26 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 27، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.