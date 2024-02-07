شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت السعودية»: توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الأسمنت السعودية خلال اجتماعه الذي انعقد اليوم، التوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام 2023 بقيمة 153 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 153 مليون سهم، إذ تبلغ حصة السهم من التوزيع 1 ريال، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.

وبحسب الشركة ستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة القادمة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسيتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقاً، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

وأضافت أنها ستعلن تاريخ التوزيع لاحقاً.