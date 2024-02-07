شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شريف سالم رئيس هيئة المعارض الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي إلي رحمة الله تعالى المهندس شريف سالم رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات الأسبق، وتقام صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة العصر في مسجد مصطفي محمود بالمهندسين والجنازة في مقابر العائلة في التجمع طريق الـNA.

المهندس شريف سالم ترأس هيئة المعارض والمؤتمرات الدولية عام 2011 ثم أسس الشركة الدولية لتنظيم المعرض والمؤتمرات والتي نظمت عددا كبيرا من الفعاليات والمعارض داخل مصر.