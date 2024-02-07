بعد انخفاض الدولار في السوق السوداء.. طن الحديد يتراجع 10 آلاف جنيه

الشارقة - اميمة ياسر - كشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء فى الغرفة التجارية، أن أسعار الحديد والصلب في مصر تراجعت بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم ليبلغ متوسط الطن بين 48 ألف إلى 49920 جنيها ويصل السعر النهائى للمستهلك بين 50 إلى 51.5 ألف جنيه.

وأضاف الزيني، في تصريحات صحفية، أن سعر الطن للمستهلكين تراجع بحوالي 10 آلاف جنيه بعد ارتفاع كبير في الأسعار لتتجاوز 65 ألف جنيه وذلك في ظل بعض الإشاعات والاحتكار من بعض كبار التجار ومع تدخل الدولة بأدواتها حدث الانخفاض.

وكان سعر الدولار قد تراجع في السوق السوداء من مستويات ٧٠ جنيها، إلى ٥٠ جنيها.