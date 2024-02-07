شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم والسندات الأمريكية تستأنف الصعود بعد كبوة قصيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استأنفت الأسهم الأمريكية صعودها اليوم الأربعاء بعد الكبوة القصيرة التي مُنيت بها أمس الثلاثاء، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية،وذلك وسط مخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض أسعار الفائدة مبكراً كما هو متوقع، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

كما أدت النتائج الباهتة من ماكدونالدز إلى إضعاف معنويات المستثمرين.

الأسهم الكبرى في وول ستريت

وتأتي حركة يوم الأربعاء بعد أن وصل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي، مدعومًا بحركات صعودية حادة في شركات التكنولوجيا الكبرى.

عوائد

سندات الخزانة الأمريكية

ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بأكثر من 13 نقطة أساس إلى 4.168٪ حيث قام المستثمرون بتقييم مجموعة جديدة من البيانات الاقتصادية القوية التي تشير إلى أن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول من المتوقع.

وتم تداول العائد القياسي بحوالي 3.81٪ الأسبوع الماضي.

وقال كيث ليرنر كبير مسؤولي الاستثمار المشارك في شركة "ترايست":" إنها إعادة معايرة للتوقعات حول مدى سرعة تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي ومن المرجح أن يستمر التوتر بين الاقتصاد القوي وما يعنيه ذلك بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وايجاد مؤامة لإعادة ضبط الاقتصاد".

لا خفض للفائدة الأمريكية في مارس

كرر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأحد التعليقات التي أدلى بها بعد اجتماع السياسة النقدية في يناير ما يشير إلى أن خفض سعر الفائدة في مارس غير مرجح.

تراجعت توقعات التخفيضات مع هذه التصريحات ومع احتمال التخفيض الشهر المقبل بنسبة 14.5٪، وفقًا لأداة فييد واتش التابعة لمجموعة "سي إن إي".

أداء شركات الوجبات السريعة

قالت اثنتان من أكبر شركات المطاعم الأمريكية هما "ماكدونالدز" و"ستاربكس" إن الاشتباكات في غزة أضرت بمبيعاتهما في نهاية العام الماضي.

تراجعت أسهم ماكدونالدز بنسبة 4% بعد عدة ساعات من إعلانها أن تباطؤ المبيعات في الشرق الأوسط ساهم في فقدان إيرادات الربع الرابع.

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وانخفضت أسهم ستاربكس بنسبة 2% تقريبًا منذ يوم الثلاثاء بعدما أعلنت الشركة أن الحرب أثرت على مبيعاتها في الولايات المتحدة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام أيضًا.

و

أصبحت الشركتان العملاقتان للمطاعم من بين أكبر الشركات الأمريكية التي تقول إن الصراع في الشرق الأوسط أضر بمبيعاتها ومن المرجح أن يؤثر ذلك على الطلب في الأرباع المستقبلية أيضًا.

ومن غير الواضح ما إذا كانت شركات المطاعم الأخرى ستشهد تراجعاً مماثلاً.

أسهم "ستاربكس"

قال لاكسمان ناراسيمهان الرئيس التنفيذي لشركة ستاربكس :"إن مبيعات الشركة في الشرق الأوسط تواجه صعوبات، وارتفعت مبيعات المتاجر نفسها في الولايات المتحدة بنسبة 5% في الربع المالي الأول المنتهي في 31 ديسمبر لكن اقبال العملاء انخفض".

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بوينج"

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خسارة "تسلا"

خسرت "تسلا" أكثر من 3٪ مع استمرار المخاوف بشأن المنافسة المتزايدة وضغوط التسعير المستمرة لعملاق السيارات الكهربائية.