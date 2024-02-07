شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 12 قطاعًا بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "السياحة" بنسبة 3.3% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع 12 قطاعًا على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 3.3%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 2.8%، يليه قطاع البنوك بنسبة 2.4%، وصعدت قطاعات الموارد الأساسية، والمنسوجات والسلع المعمرة، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.9%، 1.8%، 1.5%، 1.4%، على التوالي.

وقفز قطاع العقارات بنسبة 0.6%، وزاد قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.01%، فيما تراجعت قطاعات التجارة والموزعون، والرعاية الصحية والأدوية، ومواد البناء، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.1%، 1.5%، 0.4%، 0.2%، على التوالي، بينما استقر قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف.

وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 6.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.968 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 6.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 169.3 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.99% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.91%، والعرب على 6.1%، واستحوذت المؤسسات على 27.07% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.92%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 296.5 مليون جنيه، 32.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 21.9 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، 104.5 مليون جنيه، 198.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 27905 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 34280 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 11880 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 6768 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 9510 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 6592 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1470 نقطة.