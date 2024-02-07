وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشارك في مؤتمر التعدين الإفريقي “إندابا” 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تشارك وزارة الصناعة والثروة المعدنية في مؤتمر التعدين الإفريقي “إندابا” لعام 2024، المنعقد في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وافتتح معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر جناح المملكة المقام في المؤتمر تحت مظلة “استثمر في السعودية”، الذي تشارك فيه الوزارة، بالإضافة إلى وزارة الاستثمار، وهيئة المساحة، وعدد من القطاع الخاص.

وتتضمن أجندة مشاركة المملكة في المؤتمر، عقد لقاء بعنوان “إطلاق العنان لإمكانات الاستكشاف في المملكة العربية السعودية.. التعاون والابتكار والاستدامة”، يسلط الضوء على الجوانب المختلفة لقطاع الاستكشاف في المملكة، بما في ذلك إمكاناته وجهود الاستدامة وفرص التعاون والتقدم التكنولوجي والمساهمات الاقتصادية, إلى جانب اتجاه الصناعة وآفاقها.

كما تتضمن مشاركة المملكة ‎عرض قطاع التعدين في المملكة وتطوره، وتعزيز مقترحات القيمة السعودية، وأهداف قطاع التعدين بالمملكة، ودفع الاستثمار الدولي في التعدين إلى المملكة من خلال جذب مستثمري التعدين على مستوى عالمي، وتعزيز فرص الاستكشاف.

مما يذكر أن جناح المملكة “استثمر في السعودية” يهدف إلى تعزيز التواصل مع المستثمرين الدوليين، وتقديم صورة واضحة لرحلة المستثمر، وأهم الثروات المعدنية، التي تزخر بها المملكة لتكون رائدة في قطاع التعدين في العالم.