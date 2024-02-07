شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع وسط ترقب بيانات لتحديد اتجاه الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

خفض أسعار الفائدة

وأشار محللون إلى عوامل فنية وراء تراجع الدولار، بعد ارتفاع استمر يومين بما يصل إلى 1.4% مقابل اليورو بعد بيانات الوظائف الأمريكية القوية على غير المتوقع، والتصريحات الحذرة من جيروم باول رئيس المركزي الأمريكي، ما أضعف الرهانات على خفض مبكر لأسعار الفائدة.

الدمام - شريف احمد - واصل الدولار تراجعه اليوم الأربعاء، بعد انتعاشه في الأيام القليلة الماضية عقب بيانات أمريكية قوية على عكس المتوقع، وتصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تخالف توقعات السوق بتخفيضات وشيكة لأسعار الفائدة.وانخفض الدولار من أعلى مستوى في نحو 3 أشهر مقابل اليورو أمس الثلاثاء، رغم رهان المستثمرون على خفض الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في مارس، وانخفضت أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما زاد من وتيرة الانخفاض.وانخفض الدولار 0.14% إلى 1.0769 مقابل اليورو، بعد تراجعه 0.1% أمس الثلاثاء، بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوى له منذ 14 نوفمبر عند 1.0722 دولارًا.وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية من بينها اليورو، نحو 0.08% إلى 104.06دولارًا، بعد تراجعه 0.29% أمس الثلاثاء.كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية من أعلى مستوياتها الليلة الماضية بسبب الطلب القوي على بيع سندات جديدة لأجل ثلاث سنوات، مما أدى إلى خفض بعض الدعم للدولار.ويتوقع متداولون حاليا فرصة نسبتها 19.5% لخفض أسعار الفائدة في مارس، وفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، مقارنة مع 68.1% في بداية العام.