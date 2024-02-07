شكرا لقرائتكم خبر عن لندن.. وزير التجارة يتابع مجلس الشراكة السعودي البريطاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رأس وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، الأعمال التحضيرية لاجتماعات الجانب الاقتصادي والاجتماعي بمجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني، والتي تعقد في لندن حتى الثامن من فبراير الجاري بمشاركة وفد سعودي رفيع المستوى يضم 19 مسؤولاً من 10 جهات حكومية.
وعقد القصبي بمشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن، ووزير الأعمال والتجارة كيمي بادينوك، ووزير الاستثمار اللورد دومينيك جونسون، ومستشار رئيس الوزراء للأعمال والاستثمار فرانك بتيتغاس، إلى جانب لقاء الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك البنية التحتية في المملكة المتحدة جيمس إيميت، ومدير المتحف البريطاني السير مارك جونز.
ويشمل جدول الأعمال ليوم غدٍ، لقاءين مع وزير الدولة للصناعة والأمن الاقتصادي نصرت غني، لمناقشة تعزيز مرونة سلاسل التوريد، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الأعمال الاقتصادية، وتبادل الخبرات، إضافةً إلى تعميق التعاون في المشروعات التعدينية المشتركة، خاصة تلك المتعلقة بالمعادن النادرة.
وفي اللقاء الثاني يبحث القصبي مع وزير الدولة لشؤون المدارس داميان هيندز المبادرات الثنائية في المجالات التعليمية والتدريبية وفرص تطويرها، على أن تُختتم الأعمال التحضيرية باجتماعات الفرق الفنية التابعة للجانب الاقتصادي والاجتماعي بمجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني، والتي ستبحث مستجدات مبادرات التعاون المشترك في قطاعات التجارة، الاستثمار، التعليم، الرعاية الصحية، الطاقة، الصناعة، الثقافة، الرياضة.
تجدر الإشارة، إلى أن الوفد يضم ممثلي عددٍ من الجهات الحكومية، هي: وزارات الطاقة، التعليم، الصحة، التجارة، الصناعة والثروة المعدنية، الاستثمار، الرياضة، الثقافة، صندوق الاستثمارات العامة، والمركز الوطني للتنافسية.
وعقد القصبي بمشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن، ووزير الأعمال والتجارة كيمي بادينوك، ووزير الاستثمار اللورد دومينيك جونسون، ومستشار رئيس الوزراء للأعمال والاستثمار فرانك بتيتغاس، إلى جانب لقاء الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك البنية التحتية في المملكة المتحدة جيمس إيميت، ومدير المتحف البريطاني السير مارك جونز.
تعزيز الشراكة الاقتصاديةوناقش خلال اللقاءات تعزيز الشراكة الاقتصادية في القطاعات ذات الأولوية للبلدين، وجهود تفعيل المبادرات التي تم الاتفاق عليها سابقاً، وخطط العمل التنفيذية المشتركة للعام الجاري، وتوسيع فرص الأعمال والاستثمارات النوعية، وتشجيع الشركات البريطانية على توسيع أعمالها في المملكة للاستفادة من الفرص الواعدة.
ويشمل جدول الأعمال ليوم غدٍ، لقاءين مع وزير الدولة للصناعة والأمن الاقتصادي نصرت غني، لمناقشة تعزيز مرونة سلاسل التوريد، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الأعمال الاقتصادية، وتبادل الخبرات، إضافةً إلى تعميق التعاون في المشروعات التعدينية المشتركة، خاصة تلك المتعلقة بالمعادن النادرة.
وفي اللقاء الثاني يبحث القصبي مع وزير الدولة لشؤون المدارس داميان هيندز المبادرات الثنائية في المجالات التعليمية والتدريبية وفرص تطويرها، على أن تُختتم الأعمال التحضيرية باجتماعات الفرق الفنية التابعة للجانب الاقتصادي والاجتماعي بمجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني، والتي ستبحث مستجدات مبادرات التعاون المشترك في قطاعات التجارة، الاستثمار، التعليم، الرعاية الصحية، الطاقة، الصناعة، الثقافة، الرياضة.
تجدر الإشارة، إلى أن الوفد يضم ممثلي عددٍ من الجهات الحكومية، هي: وزارات الطاقة، التعليم، الصحة، التجارة، الصناعة والثروة المعدنية، الاستثمار، الرياضة، الثقافة، صندوق الاستثمارات العامة، والمركز الوطني للتنافسية.