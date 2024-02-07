شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع مع هبوط الدولار والان نبدء بالتفاصيل

هبوط الدولار

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بسبب تراجع طفيف في الدولار، بينما يترقب المستثمرون تصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد توفر مزيدًا من المؤشرات على مسار أسعار الفائدة هذا العام.وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 2036.99 دولارًا للأوقية، وصعد في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 2053.10 دولارًا للأوقية.هبط الدولار 0.2% أمام عملات رئيسية، وهو ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.وقال فيليب ستريبل، كبير خبراء السوق في بلو لاين فيوتشرز بشيكاجو، إن الذهب مستقر وسط الضبابية التي تحيط بالتوقيت الذي سيخفض فيه المركزي الأمريكي أسعار الفائدة.ويترقب المستثمرون تصريحات مجموعة من مسؤولي مجلس الاحتياطي المقرر أن يتحدثوا هذا الأسبوع، ومن المرجح أن يتحول التركيز في وقت لاحق إلى تقرير التضخم الأسبوع المقبل للحصول على مزيد من المؤشرات حول توقيت خفض الفائدة.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.5% إلى 22.30 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاديوم 3% إلى 921.86 دولارًا، وهبط البلاتين 2.4% إلى 881.71 دولارًا.