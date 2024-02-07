شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأوروبية على تراجع اليوم، بعد الأداء الضعيف في أسهم قطاع البنوك.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضًا 0.3 %، فيما تراجعت الأسهم في إسبانيا أكثر من نظيراتها الأوروبية، بانخفاض 1.2 %.
وواصل مؤشر شركات التقنية مكاسبه لليوم السادس على التوالي، إذ ارتفع بنحو 0.7 %.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضًا 0.3 %، فيما تراجعت الأسهم في إسبانيا أكثر من نظيراتها الأوروبية، بانخفاض 1.2 %.
الأسهم الأوروبيةتراجع مؤشر قطاع البنوك 0.9 % متأثرًا بخسارة سهم يو.بي.إس 2.7 %.
وواصل مؤشر شركات التقنية مكاسبه لليوم السادس على التوالي، إذ ارتفع بنحو 0.7 %.