شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة السفيرة الأمريكية لمصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعي والان مع تفاصيل الخبر
وخلال زيارتها أشادت السفيرة بالدور الذي تلعبه محطتي إسالة الغاز بدمياط وإدكو في تعظيم الاستفادة من ثروات الغاز بمنطقة شرق المتوسط وتلبية جزء من احتياجات أوروبا من الغاز، كونها الحل الأسرع والأكثر جاهزية مقارنة بالبدائل الأخرى بالمنطقة.
ومن الجدير بالذكر أن مصنع إسالة الغاز الطبيعي بدمياط قد احتفل في فبراير 2023 بإنتاج وتصدير الشحنة رقم 500 من الغاز الطبيعي المسال منذ بدء عمله في عام 2005. وتم تصديرحوالي 60٪ من إجمالي تلك الشحنات إلي أوروبا.
حيث تعد مصر الدولة الوحيدة في دول شرق المتوسط التي تمتلك محطات إسالة للغاز، مما يؤهلها للقيام بدور محوري للربط بين منتجي الغاز بمنطقة البحر المتوسط وكبار المستهلكين ولا سيما في القارة الأوروبية.
ويتم تشغيل مصنع إسالة دمياط للغاز الطبيعى المسال، منذ عام 2021 بالشراكة بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) وشركة ايني.
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