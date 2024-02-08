شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل ارتفاعا لليوم الثالث على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار النفط الأربعاء ارتفاعا لليوم الثالث على التوالي.

وجاءت مدعومة بانخفاض أكبر من المتوقع في مخزون الوقود الأمريكي وبتصاعد التوتر في الشرق الأوسط. سعر النفط اليوم وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا 62 سنتا أي 0.79 بالمئة إلى 79.21 دولار للبرميل عند التسوية بحلول الساعة 1940 بتوقيت جرينتش.

كما وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55 سنتا أي 0.75 بالمئة إلى 73.86 دولار عند التسوية.

إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أوضحت أن مخزونات البنزين الأمريكية انخفضت 3.15 مليون برميل الأسبوع الماضي مقارنة بتقديرات المحللين التي أشارت إلى زيادة 140 ألفا. مخزونات نواتج التقطير وتراجعت مخزونات نواتج التقطير 3.2 مليون برميل مقارنة مع تقديرات أشارت إلى انخفاض مليون برميل.

كما خفضت إدارة معلومات الطاقة أمس الثلاثاء توقعاتها لنمو إنتاج النفط المحلي في 2024 لتصبح أقل بكثير من زيادة عام 2023. ترقب وتتبع وتوقعت أنها لن تصل إلى المستويات القياسية المسجلة في ديسمبر كانون الأول 2023 حتى فبراير شباط 2025.

وتراقب الأسواق أيضا التطورات في الشرق الأوسط، ويتتبع المتعاملون أحوال سفن الشحن في البحر الأحمر.