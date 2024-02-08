شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم البريطانية.. مؤشر بورصة لندن يغلق على تراجعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" نهاية تعاملات اليوم على انخفاض.

وتراجع المؤشر بنسبة 0.68 %، ما يعادل 52.26 نقطة، ليصل عند مستوى 7628.75 نقطة. بورصة لندن والمؤشر " فوتسي 100" يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية.

من جهة أخرى كان سجل الجنيه الإسترليني اليوم، ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو". الإسترليني مقابل الدولار واليورو وتداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2628 دولار أمريكي، بزيادة 0.21 %.

كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1720 يورو بزيادة 0.03 %.