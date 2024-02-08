شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. "ستاندرد آند بورز" يغلق على ارتفاع قياسي والان نبدء بالتفاصيل

نتائج بورصة وول ستريت

الدمام - شريف احمد - أغلقت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على ارتفاع الأربعاء.وسجل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مستوى قياسيا مرتفعا، في ظل إشادة المستثمرين بتقارير الأرباح القوية في الولايات المتحدة.وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 40.61 نقطة، أو ما يعادل 0.82 بالمئة، ليغلق عند 4995.11 نقطة.كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 148.35 نقطة، أو 0.95 بالمئة، إلى 15757.35 نقطة.في حين تقدم المؤشر داو جونز الصناعي 159.23 نقطة، أو 0.41 بالمئة، إلى 38680.59 نقطة.