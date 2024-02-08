شكرا لقرائتكم خبر عن 10 تحذيرات لتجنب سحب شقة "الإسكان الاجتماعى" والتعرض للحبس والغرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لو انت من محدودى الدخل وحصلت على وحدة من شقق وزارة الإسكان، وخايف عليها من السحب، احذر من بعض الأمور التي قد تؤدى إلى سحب الوحدة منك ...

أولا: تجنب تأجير الوحدة لأن ذلك سيعرضك لغرامة تصل لـ 40 ألف جنيه.

ثانيا: تجنب بيع الوحدة لأنه طبقا لقانون الإسكان الاجتماعى ومواده يؤدى بيع الوحدة إلى سحب الوحدة والحبس.

ثالثا: تجنب ترك الوحدة شاغرة لفترة طويلة لأن ذلك يعنى أنك ليس بحاجة إليها ويعرضك ذلك للغرامة أيضا.

رابعا: تجنب التحايل على القانون من خلال ترك الوحدة لأقاربك بحجة الضيافة أو خلافه لانه في حال التفتيش المفاجئ ووجود أحد غيرك يقطن الوحدة يعرضك ذلك للغرامة.

خامسا: تجنب تغير نشاط الوحدة فهى مخصصة لسكنى فقط ولا يجوز تغير النشاط.

سادسا: تجب قفل المناور أو تركيب حديد على الشرفة الخاصة بالوحدة لأن ذلك يعرضك للغرامة والمسائلة القانونية.

سابعا: لا يجوز التنازل عن الوحدة أو عمل توكيل في الشهر العقارى قبل مرور 7 سنوات.

ثامنا: لا يجوز إجراء أي تعديلات داخلية في الوحدة دون الحصول على تصريح من جهاز المدينة.

تاسعا: لا يجوز استخدام الوحدة مخزن للمواد التجارية أو خلافة لأنها مخصصة لأغراض سكنية فقط.

عاشرا: سارع باستلام الوحدة وتركيب عدادات المياه والكهرباء حتى لا تتعرض لمسائلة قانونية عن سبب تأخير الاستلام.