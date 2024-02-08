شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق الخميس 7 فبراير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الدواجن في مصراليوم بعد تحرك ملحوظ في الأسعار بسبب موجة البرد القارص الذي يساهم في زيادة نفوق الدواجن لدى المزارع وتحركات أسعار الفراخ في كافة الأسواق للمستهلكين ليسجل كيلو الدواجن 100 و 106 جنيها للمستهلكين

وفي ذات السياق ارتفعت أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة لتسجل 91 و 93 جنيها مع تراجع كبير في المعروض بسبب موجة البرد الحالية ويصل السعر في السوق للمستهلكين بين 100 إلي 105 جنيها حسب المنطقة وبحسب كل محافظة.

أسعار البيض فى الأسواق اليوم تسجل تحرك ملحوظ إلي 150 جنيها لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة وتصل المستهلكين 180 جنيها وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 148 جنيها وتصل المستهلكين 170 جنيها وكرتونة البيض الأحمر تسجل 151 جنيها وتصل المستهلكين بسعر 180 جنيها.