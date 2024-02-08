شكرا لقرائتكم خبر عن «عذيب للاتصالات» تحدد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GO قو) تحديد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ بداية فترة تداول حقوق الاولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة 1445-08-02 الموافق 2024-02-12، مشيرة إلى أن تاريخ نهاية فترة تداول حقوق الأولوية 1445-08-09 الموافق 2024-02-19.

وأضافت أن تاريخ نهاية مرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة 1445-08-15 الموافق 2024-02-25.

وبحسب الشركة يتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهـم في الاكتتـاب (كليـاً أو جزئيـاً) في الأسـهم الجديـدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم. ويكون تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسـهم الجديـدة وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.

وأفادت بأن في حال تبقى أسهم لم يُكتتب فيها بعد انتهاء فترة الاكتتاب، فستُطرح تلك الأسهم المتبقية وكسور الأسهم (إن وجدت) على المستثمرين ذو الطابع المؤسسي بحسب ما هو مذكور في نشرة الإصدار.

ونوهت بأن متعهد التغطية "شركة الإنماء للاستثمار" سيكتتب في أسهم الطرح التي لا يتم الاكتتاب بها بعد الطرح المتبقي.