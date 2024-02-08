شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط تأثرًا بتوتر الأوضاع في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد أن رفضت إسرائيل مقترحا لوقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية، فيما تتواصل المحادثات لمحاولة إنهاء الصراع الدائر في غزة والتوترات في الشرق الأوسط بشكل عام، والتي تلقي بظلالها على السوق منذ أكتوبر.

كما دعمت مؤشرات على قوة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة الاتجاه الصعودي للسوق هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 0132 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتًا بما يعادل 0.28% إلى 79.43 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتًا أو 0.26% إلى 74.05 دولار للبرميل. وفيما يتعلق بالطلب، أظهرت بيانات نشرت أمس الأربعاء، تراجعًا بأكبر من المتوقع في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة، ما واصل دعم السوق.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات البنزين انخفضت 3.15 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقابل توقعات المحللين بارتفاعها 140 ألف برميل.

وقالت شركة إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة، إن انخفاض مخزونات البنزين وارتفاع صادرات النفط الأمريكية 13% على أساس سنوي، إلى مستوى غير مسبوق بلغ 4.06 مليون برميل يوميًا في 2023 "يعكسان طلبًا أقوى على الخام".