شكرا لقرائتكم خبر عن أديس القابضة: تمديد تقود 4 منصات بحرية مرفوعة في مصر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقت شركة أديس القابضة إخطاراً بتمديد عقود 3 منصات بحرية مرفوعة في مصر من الشركة العامة للبترول، بقيمة 450 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تمديد التعاقد على منصتي حفر بحرية مرفوعة (أدمارين 3 وأدمارين 6) لمدة سنتين.
وأضافت أن الشركة تلقت إخطارات بتمديد التعاقد على منصة حفر بحرية مرفوعة اخري (أدمارين 5) لمدة سنة واحدة مع الشركة العامة للبترول في مصر.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تمديد التعاقد على منصتي حفر بحرية مرفوعة (أدمارين 3 وأدمارين 6) لمدة سنتين.
وأضافت أن الشركة تلقت إخطارات بتمديد التعاقد على منصة حفر بحرية مرفوعة اخري (أدمارين 5) لمدة سنة واحدة مع الشركة العامة للبترول في مصر.