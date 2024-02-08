شكرا لقرائتكم خبر عن أديس القابضة: تمديد تقود 4 منصات بحرية مرفوعة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقت شركة أديس القابضة إخطاراً بتمديد عقود 3 منصات بحرية مرفوعة في مصر من الشركة العامة للبترول، بقيمة 450 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تمديد التعاقد على منصتي حفر بحرية مرفوعة (أدمارين 3 وأدمارين 6) لمدة سنتين.

وأضافت أن الشركة تلقت إخطارات بتمديد التعاقد على منصة حفر بحرية مرفوعة اخري (أدمارين 5) لمدة سنة واحدة مع الشركة العامة للبترول في مصر.