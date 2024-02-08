شكرا لقرائتكم خبر عن «دار المعدات»: ترسية مشروع مع مركز التميز للتوحد بـ8.6 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقت شركة دار المعدات الطبية والعلمية أمس، خطاب الموافقة على ترسية منافسة مشروع التشغيل والصيانة والنظافة في مركز التميز للتوحد بالرياض بقيمة 8.665 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مدة تنفيذ العقد 3 سنوات، بداية من 1 أبريل 2024، على أن يجدد تلقائيا كل سنة لمدة مماثلة خلال فترة التعميد (الثلاث سنوات)، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر عن عزمه على عدم تجديد العقد وذلك قبل (60) يوماً من تاريخ انتهاء العقد.

وبحسب الشركة، يتوقع أن يبدأ الأثر المالي للمشروع خلال الربع الثاني من عام 2024م.