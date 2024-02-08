إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية على ارتفاع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

اغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم مرتفعة، مع متابعة المستثمرين نتائج أعمال الشركات.

وارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي 156 نقطة عند عاشر إغلاق قياسي له منذ بداية العام الجاري، والذي بلغ 38677 نقطة.

كما ارتفع مؤشر “S&P 500” 40 نقطة عند 4995 نقطة، وهو ثامن إغلاق قياسي منذ بداية عام 2024.

وأنهى مؤشر “ناسداك” التداولات مرتفعًا 147 نقطة عند 15756 نقطة.