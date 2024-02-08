الاقتصاد

إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية على ارتفاع

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية على ارتفاع والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

اغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم مرتفعة، مع متابعة المستثمرين نتائج أعمال الشركات.

وارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي 156 نقطة عند عاشر إغلاق قياسي له منذ بداية العام الجاري، والذي بلغ 38677 نقطة.

كما ارتفع مؤشر “S&P 500” 40 نقطة عند 4995 نقطة، وهو ثامن إغلاق قياسي منذ بداية عام 2024.
وأنهى مؤشر “ناسداك” التداولات مرتفعًا 147 نقطة عند 15756 نقطة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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