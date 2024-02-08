الاقتصاد

النفط يرتفع بعد دعم مؤشرات على قوة الطلب على الوقود في أمريكا

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد أن دعمت مؤشرات على قوة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة الاتجاه الصعودي للسوق هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 01:32 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا بما يعادل 0.28 % إلى 79.43 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا أو 0.26 % إلى 74.05 دولار للبرميل.

وفيما يتعلق بالطلب، أظهرت بيانات نشرت أمس الأربعاء تراجعا بأكبر من المتوقع في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة مما واصل دعم السوق.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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