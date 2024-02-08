النفط يرتفع بعد دعم مؤشرات على قوة الطلب على الوقود في أمريكا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد أن دعمت مؤشرات على قوة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة الاتجاه الصعودي للسوق هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 01:32 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا بما يعادل 0.28 % إلى 79.43 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا أو 0.26 % إلى 74.05 دولار للبرميل.

وفيما يتعلق بالطلب، أظهرت بيانات نشرت أمس الأربعاء تراجعا بأكبر من المتوقع في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة مما واصل دعم السوق.