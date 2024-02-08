ورش عمل عن تصنيع العطور في مهرجان الكمأة بسكاكا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تواصلت الفعاليات والبرامج في مهرجان الكمأة الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف، ويشهد إقبالاً من زوار المنطقة والمناطق المجاورة.

وتضمن المهرجان عددًا من ورش العمل والمحاضرات التثقيفية منها ورشة عمل عن كيفية تصنيع العطور من النباتات العطرية، وكيفية استخلاص الزيوت الأساسية من بعض أنواع النباتات العطرية، كما أقيمت محاضرة بعنوان “فوائد الكمأة”.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة قد بيّنت فوائد “الكمأة” الذي يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية ، بالإضافة إلى أنه غني بالبروتينات، والدهون، والألياف الغذائية، والفوسفور.