شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «هرفي للخدمات الغذائية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة هرفى للخدمات الغذائية (هرفى للاغذية) فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ أعمالها اعتبارا من 1 مايو 2024م ولمدة أربعة سنوات ميلادية تنتهي في 30 أبريل 2028م.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إنه يجب الوفاء بشروط ومعايير الترشح للعضوية فى مجلس الإدارة، والواردة في سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة. متطلبات الترشح وأوضحت أنه يجب تقديم طلب الترشح خلال المدة المحددة في الإعلان ويرفق بطلب الترشح: تعبئة وتوقيع النموذج الخاص بالشركة.

وأفادت بأنه يجب تعبئة وتوقيع نموذج رقم (1) السيرة الذاتية باللغتين العربية والانجليزية، وتعبئة وتوقيع نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة.

ونوهت بإرفاق سيرة المرشح الذاتية متضمنةً معلومات عن مؤهلاته وخبراته العملية، وإرفاق الوثائق الثبوتية مثل (بطاقة الهوية الوطنية، بطاقة العائلة، جواز السفر لغير السعوديين المترشحين لعضوية مجلس الإدارة، وأية وثائق أخرى ذات صلة تطلبها الشركة لاستيفاء متطلبات الجهات النظامية).

ويجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة هرفي أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً: عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة.

وأضافت أن المعلومات يجب أن تتضمن: عدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات، واللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

وذكرت أنه يجب أن تتضمن المعلومات: ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنه من سنوات الدورة.

وتضمنت متطلبات الترشح: توضيح صفة العضوية أي ما إذا كان العضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل، وتوضيح طبيعة العضوية أي ما إذا كان العضو مترشحاً بصفته الشخصية أم أنه مرشح عن شخص اعتباري او شخص طبيعي.

ومن ضمن المتطلبات: تقديم بيان عن أي من حالات تعارض المصالح وتشمل: وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة له أو لأي أحد من أقاربه أو أي من الكيانات التي يمثلها في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.

وتشمل حالات تعارض المصالح: اشتراكه أو أي أحد من أقاربه في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، مع مراعاة أنه في حال منافسة الشركة في نشاطها الرئيسي وفق ما هو منصوص عليه في البند 8-8 من سياسة ومعايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، يعد المرشح غير مستوف لشروط ومعايير العضوية في المجلس.

وستتولى لجنة المكافات والترشيحات دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها، علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة للدورة الجديدة للمجلس على المرشحين المستوفين للشروط والضوابط والمعايير الموضحة في هذا الإعلان، علما بأنه سيستخدم التصويت التراكمي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.