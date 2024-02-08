شكرا لقرائتكم خبر عن «الحفر العربية» توقع عقودا لـ3 منصات مع أرامكو بـ850 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الحفر العربية عقودا لـ3 منصات حفر برية مع شركة أرامكو بقيمة 850 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن العقود طويلة الأجل، إذ ستزود الحفر العربية 3 منصات حفر برية جديدة مع أطقم كاملة للقيام بعمليات الحفر والتنقيب ضمن البرنامج غير التقليدي لشركة أرامكو في المملكة العربية السعودية.
وأضافت أن إجمالي عدد الحفارات المتعاقد عليها بعد توقيع هذه العقود (48) منصة حفر برية و (12) وحدة بحرية، مشيرة إلى أن مدة العقد 5 سنوات من تاريخ بدء عمليات الحفر.
ووفقا للشركة فإن من المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد في الربع الأول من السنة المالية 2025م
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن العقود طويلة الأجل، إذ ستزود الحفر العربية 3 منصات حفر برية جديدة مع أطقم كاملة للقيام بعمليات الحفر والتنقيب ضمن البرنامج غير التقليدي لشركة أرامكو في المملكة العربية السعودية.
وأضافت أن إجمالي عدد الحفارات المتعاقد عليها بعد توقيع هذه العقود (48) منصة حفر برية و (12) وحدة بحرية، مشيرة إلى أن مدة العقد 5 سنوات من تاريخ بدء عمليات الحفر.
ووفقا للشركة فإن من المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد في الربع الأول من السنة المالية 2025م