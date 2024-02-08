شكرا لقرائتكم خبر عن "كفاءة الطاقة" يطرح تعديلات على لائحة ترخيص مقدمي الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرح المركز السعودي لكفاءة الطاقة تعديل على لائحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة لعام 1441هـ ، لتحسين وتيسير إجراءات منح التراخيص للشركات.

وأوضح المركز في التعديلات التي نشرها عبر منصة ”استطلاع“ حول المادة الثالثة، أن للمتقدم الحصول على الترخيص المؤقت، والذي يكون ساريًا لمدة سنة ويجدد لخمس مرات كحد أقصى. ملكية الأجهزة وعدّل المركز متطلب ”ملكية الأجهزة“ لتصبح الملكية لأربع أجهزة فقط، هي القياسات الكهربائية وقياس تدفق الهواء ودرجة حرارته، واختبار الرطوبة النسبية، وتقييم مستوى الإضاءة.

وأضاف المركز إمكانية الوصول لثلاثة أجهزة، تتمثل في اختيار التريب من مجاري الهواء، وقياس تدفق المياه ودرجة حراتها والتصوير الحراري، مع اشتراط الوثائق الداعمة لهذه الأجهزة، وتقديم ما يثبت إمكانية الوصول إلى الأجهزة من عقد استئجار أو اتفاقية أو غيرها.

وأجرى المركز تعديلًا على اشتراطات ”خبرة المتقدم والمشاريع“ لترخيص مقدم خدمات كفاءة الطاقة الترخيص الكامل" في المادة الرابعة لتتمثل في عقد واحد سارٍ لأداء الطاقة لمبنى (بما في ذلك تقرير تدقيق الطاقة المتوافق مع متطلبات مواصفة 2 ASHRAE level وخطة القياس والتحقق وتقارير الوفورات).

وأتاح تنفيذ 3 عقود لأداء الطاقة «بما في ذلك تقارير تدقيق الطاقة المتوافق مع متطلبات مواصفة 2 ASHRAF Level. وخطة القياس والتحقق وتقارير الوفورات» خلال «36» شهر الماضية. القدرات الفنية لخدمات تدقيق الطاقة وعدّل المركز الشروط الخاصة بالقدرات الفنية لخدمات تدقيق الطاقة في المنشآت الصناعية ”الترخيص الكامل والترخيص المؤقت“ لتصبح ملكية أجهزة القياس السابق ذكرها.

واشترط المركز في الوثائق الداعمة لهذه الأجهزة إثبات ملكية أجهزة القياس من خلال تقديم عقد شراء أو شهادات معايرة مسجلة باسم مقدم الطلب، تقديم ما يثبت إمكانية الوصول إلى الأجهزة وبرنامج المحاكاة من عقد شراء أو استئجار أو اتفاقية، أو غيرها.

ويعتمد المركز نموذج التقييم الفني للطلب المكتمل خلال 15 يوم عمل.

وحذف المركز المادة الخاصة بمخاطبة مالك السجل التجاري، الممارس لأنشطة خدمات الطاقة غير المرخص له.

