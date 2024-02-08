الاقتصاد

لهذا السبب.. «ميرسك» تتوقع تراجعا كبيرا في أرباحها خلال 2024

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رويترز - كوبنهاجن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تتوقع ميرسك تراجعات في أرباحها أقل بكثير من مستوى العام الماضي في 2024.
ويأتي هذا وسط فائض في المعروض من سفن الحاويات، غير أنه لا تزال هناك ضبابية نتيجة الاضطرابات في البحر الأحمر.

أرباح ميرسك

وذكرت أن أرباح الربع الرابع جاءت دون التوقعات، متوقعة أيضا أن تتراوح الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بين مليار دولار وستة مليارات دولار هذا العام، مقارنة مع 9.6 مليار دولار حققتها العام الماضي.

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وأكدت الشركة أنه لا يزال هناك قدر كبير من الضبابية يكتنف مدة الاضطراب في البحر الأحمر ومستواه.
وأضافت: إذ يعكس النطاق الاسترشادي مدة تتراوح بين ربع سنة إلى عام كامل.

839 مليون دولار

وتراجعت الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين إلى 839 مليون دولار في الربع الرابع من 6.54 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
وهو ما جاء دون توقعات المحللين لربح 1.13 مليار دولار.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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