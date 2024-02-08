شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب.. «ميرسك» تتوقع تراجعا كبيرا في أرباحها خلال 2024 والان نبدء بالتفاصيل

أرباح ميرسك

أخبار متعلقة اتفاقية لدعم خيارات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ضخ 345 مليار يوان في النظام المصرفي الصيني

839 مليون دولار

الدمام - شريف احمد - تتوقع ميرسك تراجعات في أرباحها أقل بكثير من مستوى العام الماضي في 2024.ويأتي هذا وسط فائض في المعروض من سفن الحاويات، غير أنه لا تزال هناك ضبابية نتيجة الاضطرابات في البحر الأحمر.وذكرت أن أرباح الربع الرابع جاءت دون التوقعات، متوقعة أيضا أن تتراوح الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بين مليار دولار وستة مليارات دولار هذا العام، مقارنة مع 9.6 مليار دولار حققتها العام الماضي.وأكدت الشركة أنه لا يزال هناك قدر كبير من الضبابية يكتنف مدة الاضطراب في البحر الأحمر ومستواه.وأضافت: إذ يعكس النطاق الاسترشادي مدة تتراوح بين ربع سنة إلى عام كامل.وتراجعت الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين إلى 839 مليون دولار في الربع الرابع من 6.54 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.وهو ما جاء دون توقعات المحللين لربح 1.13 مليار دولار.