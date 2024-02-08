شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة طوكيو.. مؤشر "نيكي" يغلق على ارتفاع 2.06 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق سوق الأسهم اليابانية اليوم على ارتفاع، إذ صعد مؤشر (نيكي) بنسبة 2.06 % ليصل عند 36.863.28 نقطة.

فيما زاد مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.50% لينهي تداولاته عند 2.562.63 نقطة. نتائج بورصة اليابان وكان مسؤول رفيع المستوى في بنك اليابان أشارا إلى أن أي تشديد للسياسة النقدية سيكون تدريجيًا.

كان بنك اليابان المركزي، عرض شراء كمية من سندات الخزانة الحكومية اليابانية من خلال عمليتي شراء.

وجاء هذا فيما يبدو أنها محاولة للحد من الارتفاع في الفائدة قصيرة الأجل. سندات الخزانة العشرية اليابانية وارتفع العائد على سندات الخزانة العشرية اليابانية بمقدار 5.5 نقطة أساس إلى 0.715%.

كما شهدت مزايدة لبيع سندات عشرية مرتبطة بمعدل التضخم طلبا أقل من المتوقع من جانب المستثمرين.

