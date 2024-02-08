شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2033.56 دولار للأوقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الذهب اليوم الخميس في المعاملات الفورية عند 2033.56 دولار للأوقية بحلول الساعة 0427 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 2049.00 دولارا للأوقية. أسعار الذهب اليوم واستقرت أسعار الذهب على خلفية تصريحات لمسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قلصت توقعات السوق بشأن خفض قريب لأسعار الفائدة، كما قوضت الطلب على الملاذ الآمن.

تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد، قال إن هناك مخاوف جيوسياسية كافية لإبقاء الإقبال على شراء الملاذ الآمن خيارا قائما، مما يحد من تراجع أسعار الذهب.

وأضاف: وعلى الجانب الآخر فإن عدم وضوح التوقيتات المحتملة لخفض الفائدة يقلص فرص ارتفاع الذهب قريبا. تأثيرات أسعار الفائدة ويريد مسؤولو المركزي الأمريكي إرجاء خفض الفائدة حتى تكون لديهم ثقة أكبر في أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى اثنين %.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك، فيما يترقب المستثمرون بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة. سعر الفضة والبلاتين والبلاديوم كما سجل البلاديوم أدنى مستوياته في خمس سنوات وهبط في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 893.16 دولار للأوقية.

وبخصوص الفضة سجلت ارتفاعا في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 22.24 دولار للأوقية، فيما زاد البلاتين 0.1 % إلى 880.05 دولار.