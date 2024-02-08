شكرا لقرائتكم خبر عن محادثات جديدة لتسهيل الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية

اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

الدمام - شريف احمد - كشف جينادي جاتيلوف، مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن ممثلين عن روسيا والأمم المتحدة قد يجتمعون هذا الشهر.وأشار إلى أن الاجتماع يستهدف إجراء جولة جديدة من المحادثات بشأن تسهيل الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية.وأكد "جاتيلوف"، أن موسكو مصرة على رفع العقوبات عن الشركات والبنوك، التي ترتبط بصادرات السلع الزراعية الروسية.وترجع موسكو انهيار اتفاق حبوب البحر الأسود العام الماضي، والذي كان يتيح تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، إلى عدم إحراز تقدم من أجل إزالة العقبات التي تعترض طريق صادراتها.وقبل نحو 6 أشهر كانت أمهلت روسيا الأمانة العامة للأمم المتحدة 90 يومًا لتطبيع الوضع مع الصادرات الزراعية الروسية.



وكانت موسكو أعلنت آنذاك تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.



وكان الاتفاق يهدف إلى تخفيف حدة أزمة الغذاء العالمية من خلال السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية بأمان.