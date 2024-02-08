الاقتصاد

أسعار النفط تسجل 79.52 دولار لبرنت و74.10 دولار للخام الأمريكى

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القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعارالنفط اليوم الخميس 79.52 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 74.10 دولار للبرميل، حيث واصلت الأسعار ارتفاعها اليوم.

 

وزار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، محطة زاباروجيا للطاقة النووية في أوكرانيا لتقييم الوضع في المحطة التي تسيطر عليها روسيا.

 

وقال جروسي، تعليقاً على ذلك في تغريدة له على منصة "اكس"، "في زيارتي الرابعة إلى محطة زاباروجيا، قمتُ بتقييم مدى الالتزام بالمبادئ الخمسة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لحماية المحطة وحالة أنظمة الطاقة والتبريد الحالية، ومستويات الموظفين المؤهلين". 

 

وأضاف جروسى أن "وهذه تقييمات حيوية لسلامة المنشأة وأمنها"، وبحسب جروسي، فإن هذه الرحلة مكنت من الحصول على تقييم كامل للوضع الحالي في محطة الطاقة النووية من حيث أمنها النووي والمادي.

 

يُشار إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان قد أكد مؤخراً لجروسي أن "الطريقة الوحيدة لمنع وقوع حادث نووي في محطة زاباروجيا هي نزع السلاح الكامل وإعادتها إلى سيطرة أوكرانيا".

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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