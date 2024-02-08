شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بعد رفض مقترح لهدنة في غزة وبيانات المخزونات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس في الوقت الذي يعكف فيه المستثمرون على تقييم أثر رفض مقترح لوقف الاشتباكات في غزة وتراجع غير متوقع لمخزونات الوقود الأمريكية.

وبحلول الساعة 1043 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا بما يعادل 0.72 % إلى 79.78 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47 سنتا أو 0.64 % إلى 74.33 دولار للبرميل. خام برنت يقترب برنت من مستوى 80 دولارا للبرميل مرة أخرى بعد أن أنهى الجلسات الثلاث السابقة على ارتفاع.

وقال محللون: "الارتفاع في الفترة الأخيرة راجع إلى رفض مقترح بشأن وقف الاشتباكات في غزة، وهو ما يشي باستمرار الاضطرابات في البحر الأحمر بلا هوادة".

وتلقت سوق النفط تلقت دعما من انخفاض أكبر من المتوقع لمخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير انخفضت 3.2 مليون برميل إلى 127.6 مليون برميل، مقابل توقعات لانخفاض مليون برميل. وانخفضت مخزونات البنزين 3.15 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين لزيادة 140 ألف برميل.

