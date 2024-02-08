شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مشروع المستشفى السعودي الألماني في الإسكندرية بمصر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - افتتحت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية مشروع المستشفى السعودي الألماني بالإسكندرية بجمهورية مصر العربية بتاريخ 2023/10/11م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، يحتوي المستشفى على 300 سرير لمرضى التنويم الداخلي و 45 عيادة تخصصية.
وتعود ملكية المستشفى إلى الشركة السعودية المصرية للرعاية الصحية وهي شركة تمتلك معظم أسهمها شركة بيت البترجي الطبية (طرف ذو علاقة) ولديها اتفاقية إشراف إداري مع شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية).
وأضافت: لا تمتلك شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) أي أسهم، في هذا المستشفى وتقدم الإشراف الإداري بموجب نموذج إيرادات الأصول الخاصة بها.
وحصل المستشفى على كل التراخيص المطلوبة من الجهات المختصة وبدأ استقبال المرضى اعتباراً من تاريخ 2023/10/11م.
وستحصل شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) على نسبة (10%) من صافي الأرباح قبل خصم الضرائب كرسوم إشراف إداري على المستشفى.
وكانت الشركة قد نشرت على موقع تداول بتاريخ 1438/01/08هـ الموافق 2016/10/09م وضع الترتيبات النهائية لتوقيع اتفاقية الإشراف الإداري على مشروع مدينة البترجي الطبية في مدينة الإسكندرية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، يحتوي المستشفى على 300 سرير لمرضى التنويم الداخلي و 45 عيادة تخصصية.
وتعود ملكية المستشفى إلى الشركة السعودية المصرية للرعاية الصحية وهي شركة تمتلك معظم أسهمها شركة بيت البترجي الطبية (طرف ذو علاقة) ولديها اتفاقية إشراف إداري مع شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية).
وأضافت: لا تمتلك شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) أي أسهم، في هذا المستشفى وتقدم الإشراف الإداري بموجب نموذج إيرادات الأصول الخاصة بها.
وحصل المستشفى على كل التراخيص المطلوبة من الجهات المختصة وبدأ استقبال المرضى اعتباراً من تاريخ 2023/10/11م.
وستحصل شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) على نسبة (10%) من صافي الأرباح قبل خصم الضرائب كرسوم إشراف إداري على المستشفى.
وكانت الشركة قد نشرت على موقع تداول بتاريخ 1438/01/08هـ الموافق 2016/10/09م وضع الترتيبات النهائية لتوقيع اتفاقية الإشراف الإداري على مشروع مدينة البترجي الطبية في مدينة الإسكندرية.